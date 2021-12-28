Попова: страны СНГ должны совместно реагировать на риски биологической безопасности

28 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества Независимых Государств должны укреплять единый механизм реагирования на риски биологической безопасности. Об этом сегодня заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач России Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечения биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура - научные центры и лаборатории", - сказала Анна Попова.

По ее словам, для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве СНГ важно сделать несколько вещей. Во-первых, выстроить единую региональную систему мер, направленную на развитие научных исследований, взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок. Во-вторых, надо обеспечить технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории. "И третье - укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стран есть существенные преимущества", - добавила главный государственный санитарный врач России.-0-

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