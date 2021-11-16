Голландцы и японцы умеют узнавать соотечественников по смеху

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Амстердамского университета выяснили занимательный факт. Оказывается, голландцы и японцы могут узнавать своих соотечественников по смеху. Такую информацию сообщает "МИР24".

Чтобы выяснить это, группа исследователей под руководством Розы Камилоглу записала смех жителей Японии и Нидерландов. Слушали записи представители этих же государств.

Исследование показало, что голландцы безошибочно угадывают соотечественника по смеху в 73-76%, японцы – в 77%. Кроме того, участникам эксперимента усложнили задачу, попросив определить, когда смех спонтанный, а когда наигранный.

Оказалось, что спонтанный смех голландцы и японцы определили как более радостный, и этот факт помогал им в выборе национальности. Это опровергло предположение ученых, которые считали, что в осознанных действиях присутствует больше культурной информации.-0-