Госдолг всех стран достиг 98% мирового ВВП к концу 2020 года - МВФ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий суверенный государственный долг всех стран в конце прошлого года составил 98% мирового ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный валютный фонд.

Прошлым летом специалисты ожидали, что госдолг всех стран достигнет 101,5% к концу года. При этом, согласно произведенным до пандемии расчетам фонда, показатель должен был составить 84%.

Специалисты МВФ также сообщили, что в прошлом году международная финансовая помощь в размере $14 трлн "способствовала спасению жизней, а также ослабила влияние пандемии на потребление и производство". "Наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита", - отмечается в докладе.

"Наибольший рост дефицита и долга был отмечен в странах с развитой экономикой, за ними следуют страны с формирующимся рынком, страны со средним уровнем дохода и развивающиеся страны с низким уровнем дохода. В странах с развитой экономикой более высокий дефицит отражает примерно равномерное увеличение расходов и снижение доходов, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой, странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах с низким уровнем дохода в среднем рост дефицита в значительной степени обусловлен обвалом доходов, вызванным снижением экономической активности", - считают эксперты.

Вспышка коронавирусного заболевания зафиксирована в 2019 году в КНР, признана пандемией, спровоцировала в мире экономический кризис. По оценке МВФ, более чем в 150 странах доходы на душу населения в 2021 году будут ниже уровня 2019 года. Ожидаемые совокупные потери производства с 2020 по 2025 год по сравнению с уровнем, прогнозируемым до пандемии, составляют $22 трлн. МВФ прогнозирует, что в этом году мировая экономика вырастет на 5,5%.-0-