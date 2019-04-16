Госдума РФ приняла закон о безвизе для болельщиков Евро-2020

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ приняла законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, устанавливающий, в частности, безвизовый въезд в Россию для болельщиков, сообщает ТАСС.

Схожая система действовала во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Принятый документ частично распространяет действие закона о проведении ЧМ-2018 на организацию и проведение матчей Евро-2020. Согласно новому закону за 14 дней до первого матча чемпионата зарубежные болельщики получат возможность въезжать в Россию без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте Fan ID. Волонтеры чемпионата смогут попасть в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

В день каждого матча и в следующие сутки болельщики, участники чемпионата, волонтеры и аккредитованные журналисты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предусматривается государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания во время чемпионата, причем предоставлять свои услуги будут только отели, прошедшие "звездную" классификацию. Новым законом запрещается перепродажа и передача билетов на матчи.

Ранее UEFA было принято решение, что чемпионат 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA. Одним из городов - хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.-0-