Госдума России ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимной помощи

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня ратифицировала договоры с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты Госдумы поддержали оба документа единогласно.

Представляя договоры на ратификацию, заместитель главы МИД России Андрей Руденко констатировал, что в последнее время ситуация на Донбассе вновь стала критической, оказавшись на пороге гуманитарной катастрофы. Только за несколько дней с территории ДНР и ЛНР в Россию прибыли свыше 80 тыс. беженцев. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, подписав соответствующие указы. Также с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с 21 на 22 февраля они поступили в Госдуму на ратификацию.

По словам замглавы МИД РФ, договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно тексту документов, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По данному вопросу должны быть заключены отдельные соглашения. Также предусматривается, что каждая из сторон будет предоставлять другой стороне право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Договоры предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств. Граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство: стороны также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Устанавливается, что на территории каждой из договаривающихся сторон признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления.

Андрей Руденко заявил, что Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений обязуются обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций, а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей.

Договоры с ЛНР и ДНР предусматривают принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений намерены принимать меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательства в области пенсионного обеспечения.

Ожидается, что сегодня же вопрос о ратификации договоров между Россией и ДНР и ЛНР рассмотрит и верхняя палата российского парламента Совет Федерации.-0-

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