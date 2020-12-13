"Швейцарские федеральные железные дороги" начали движение поездов через туннель в Альпах

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулярное движение пассажирских поездов началось 13 декабря в Швейцарии по новому альпийскому железнодорожному туннелю Ченери длиной 15,4 км. Об этом сообщает ТАСС мо ссылкой на сообщение в Twitter министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии. Это событие означает завершение реализации масштабного проекта "Новые железнодорожные линии через Альпы (NЕАТ)".

"Это важное событие для Швейцарии. Эксплуатация Ченери действительно началась, знаменуя собой завершение NЕАТ", - отметило министерство. В свою очередь, государственная компания "Швейцарские федеральные железные дороги" расценила начало регулярного движения пассажирских поездов через Ченери как "начало новой эры для европейской мобильности".

Первым через новый туннель 13 декабря прошел поезд Eurocity из Цюриха в город Кьяссо на юге Швейцарии. Пассажиров приветствовала в заранее записанном аудиообращении президент страны Симонетта Соммаруга, заявившая, что "сердечно благодарит население", сделавшее возможным реализацию проекта.

Туннель Ченери был открыт 4 сентября 2020 года, однако до 13 декабря пассажирское сообщение осуществлялось в тестовом режиме. Новый маршрут дает возможность сократить время в пути между Лозанной и Лугано на 18 минут, а между Цюрихом и Миланом (Италия) - на 23 минуты. В выигрыше окажутся и товарные перевозки: время в пути между портом Роттердам (Нидерланды) и Миланом может сократиться примерно на два часа.

Линии NЕАТ относятся к так называемым равнинным - они имеют слабый уклон, что позволяет осуществлять движение на более высоких скоростях, а также использовать более тяжеловесные грузовые поезда. Власти Швейцарии расценивают этот проект, одобренный на референдуме в 1992 году, как "сооружение века", благодаря которому страна "укрепила свою политику в сфере перевозок и защиты Альп". Задача постепенного перевода грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт закреплена в конституции Швейцарии.

Предполагается, что через Ченери, строительство которого продолжалось 12 лет и обошлось в 3,6 млрд франков (более $4 млрд по текущему курсу), ежедневно смогут проходить 170 грузовых и 180 пассажирских поездов. В NЕАТ было инвестировано около 22,8 млрд франков (более $25,5 млрд).-0-