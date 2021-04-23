Госкредиты Германии в этом году достигнут рекордных 240 млрд евро

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бундестаг Германии после длительных дебатов утвердил дополнительный бюджет на 2021 год, предполагающий новую задолженность ФРГ в размере 60,4 млрд евро в условиях пандемии, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Таким образом, в 2021 году госкредиты Германии достигнут рекордного показателя в размере 240,2 млрд евро. Для обеспечения бюджета в очередной раз был поднят порог допустимой госзадолженности, прописанный в статье 115 Основного закона ФРГ.

Дополнительной бюджет предусматривает выделение средств на помощь предприятиям и семьям, а также инвестиции в здравоохранение, включая вложения в закупку вакцин от коронавируса.

Рецессия 2020 года на фоне пандемии положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Эпидемия также остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. По данным на январь 2021 года, ВВП Германии снизился в 2020 году на 5%.-0-