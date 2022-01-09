Граждан Италии старше 50 лет будут штрафовать за отказ от вакцинации

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские власти ввели штраф в размере 100 евро для людей старше 50 лет за отказ проходить процедуру вакцинации. Как сообщает ТАСС, сумма штрафа вызвала споры в обществе – многие считают, а в особенности медики, что наказание слишком мало.

Кроме указанного штрафа, предусмотрены и другие санкции для нежелающих вакцинироваться. Так, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, который можно получить на основании справки о вакцинации или о перенесенном заболевании. При отсутствии данного документа человек отстраняется от работы без сохранения заработной платы.

Нахождение на рабочем месте сотрудника без ковид-сертификата грозит штрафом в размере от 600 до 1,5 тыс. евро.-0-