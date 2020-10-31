Греция на месяц закроет многие бары и рестораны из-за COVID-19

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция расширит действие ночного комендантского часа и закроет рестораны и бары в самых густонаселенных районах страны на месяц с 3 ноября, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщает Reuters .

Будут закрыты рестораны, бары, кофейни, кинотеатры, музеи и тренажерные залы в северной Греции и регионе Аттика, который включает столицу страны Афины.

Комендантский час для передвижения в ночное время, который до сих пор затрагивал наиболее пострадавшие из-за COVID-19 районй, будет действовать по всей стране с полуночи до 5.00.

Розничная торговля, промышленные предприятия и школы останутся открытыми, то же самое касается отелей и парикмахерских.

В Греции зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем в большинстве стран Европы, но с начала октября наблюдается постепенный рост числа заболевших. 30 октября был зарегистрирован максимум новых случаев - 1 690.-0-