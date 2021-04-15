Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран со следующей недели, они смогут приезжать при наличии отрицательного результата теста ПЦР или сертификата о вакцинации, при этом для них сохранятся ограничения на передвижение по Греции. Это подтвердила в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони, сообщает ТАСС.

Ее спросили, подтверждает ли правительство сообщения СМИ о том, что со следующей недели туристы из ряда стран будут приезжать без карантина, если у них имеется отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. "Речь идет о некоторых странах, которых касается это небольшое экспериментальное открытие, - сказала Пелони. - Оно распространяется на путешественников, которые могут иметь или зеленый сертификат, или отрицательный тест ПЦР, который будет сделан за 72 часа до приезда. Для них будут действовать те же самые ограничения всеобщего карантина, которые сейчас действуют и для греческих граждан. Во многих из этих стран - европейских стран, а также тех, где прививки от коронавируса были сделаны значительной части населения, - имеются ограничения на выезд, поэтому речь не идет о большом числе прибывающих туристов".

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источник, что Греция планирует отменить с 19 апреля семидневный обязательный карантин для приезжающих из Европейского союза и пяти других стран, включая США и Великобританию. Этот шаг является частью постепенного открытия туристического сектора страны. По данным агентства, Греция, как и другие страны ЕС, не будет требовать со следующей недели от посетителей из ЕС, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов прохождения семидневного карантина. Но им все равно нужно будет предоставить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия.-0-