Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция вводит комендантский час и запрет музыки в развлекательных заведениях на двух популярных туристических островах - Закинф и Крит, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщает Reuters.

Ограничения вступят в силу с 6 августа и будут действовать до 13 августа. Ограничения включают ночной комендантский час и полный 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.

Указано, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции), по сравнению с предыдущей неделей, а на острове Крит в городе Ханья данный показатель вырос на 54%.

По последним данным, в Греции 4 августа было зарегистрировано 2856 новых случаев заражения COVID-19, 16 человек умерли. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 503 885, умерли 13 013 человек.-0-