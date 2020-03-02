Греция заявила об угрозе национальной безопасности из-за мигрантов

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, пишет
Петсас заявляет, что тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране. Петсас обвинил Турцию, что она, по его словам, поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз.
Как сообщает агентство, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут защищать свои границы, и предупредил беженцев с Ближнего Востока, чтобы те не пытались проникнуть в страну – их попросту вернут обратно.-0-