Группа боевиков атаковала университет в Кабуле

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа из трех боевиков атаковала Кабульский университет в Афганистане. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

По информации источников, перестрелка возле учебного заведения произошла, когда официальные лица из Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. В результате нападения получили ранения шесть человек, в том числе студенты.

На место инцидента оперативно прибыли силы безопасности Афганистана. На территории университета до сих пор слышны спорадические перестрелки. По некоторым данным, один из боевиков ликвидирован. Студенты и преподаватели эвакуированы с территории учебного заведения.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выступил с осуждением нападения на университет, назвав это ужасным преступлением. "Студенты имеют право учиться в условиях мира и безопасности", - подчеркнул он.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.-0-