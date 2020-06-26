Грузия до 31 июля продлила запрет на международное авиасообщение

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия официально продлила до 31 июля запрет на международное регулярное авиасообщение. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии, сообщает радио "Эхо Кавказа".
Ведомство призвало граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания. Однако авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.
Ранее сообщалось, что Грузия с 1 июля откроет границы, однако будет принимать туристов только из стран с низким уровнем распространения коронавируса.
Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта из-за пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.-0-