Грузия с 1 февраля снимает запрет на регулярное авиасообщение

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия с 1 февраля снимает ограничения на регулярные рейсы. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, сообщает агентство GHN.

По словам министра, существующий запрет на авиасообщение, который действует до конца января, в феврале продлеваться не будет.

Также Натия Турнава отметила, что правительство Грузии работает над процедурами, которые позволят облегчить въезд в страну иностранных гостей.

С 1 февраля в Грузии также будет снят ряд других ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Так, в ряде крупных городов возобновится работа муниципального транспорта, откроются школы и торговые объекты. С 15 февраля во всех городах страны заработают открытые и закрытые рынки.

Ограничение на передвижение с 21.00 до 5.00 остается в силе до 1 марта. До весны также будут оставаться закрытыми детские сады.-0-