Гуманитарная организация подала в суд на Францию и Великобританию из-за гибели мигрантов в Ла-Манше

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская гуманитарная организация Utopia 56 подала в суд на морское управление Ла-Манша и Северного моря, региональный оперативный центр наблюдения и спасения Гри-Нез в Па-де-Кале и британскую береговую охрану за неоказание помощи 27 нелегальным мигрантам, которые погибли 24 ноября в водах пролива, сообщает телеканал France24.

Представители организации заявили, что "намерены провести расследование для определения степени ответственности французских и британских спасательных служб в этой трагедии", добавив, что спасатели проигнорировали звонки мигрантов с просьбами о помощи.

Единственные двое выживших в крушении лодки сообщили СМИ, что они звонили в службы спасения, потому что их каноэ сдулось и сломался двигатель. На что британские службы говорили тонущим мигрантам, что те находятся во французских территориальных водах, а французские - что в британских. В результате 27 человек погибли, не дождавшись помощи. Среди них семь женщин, подросток и семилетняя девочка.

Ранее представители Франции и Великобритании обвинили друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега.-0-