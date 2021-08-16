Гватемала ввела комендантский час из-за коронавируса

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гватемалы ввели комендантский час в связи с ростом заболеваний коронавирусом в стране, сообщает агентство Prensa Latina.Комендантский час вводится на 30 дней и будет действовать с 22.00 до 04.00. Контроль за соблюдением ограничений будет осуществлять национальная полиция. Новые меры вступили в силу минувшей ночью.В настоящее время в столичных больницах наблюдается критическая ситуация из-за большого количества тяжелобольных пациентов, а также нехватки персонала для их лечения.Отмечается, что вакцинация в Гватемале идет медленными темпами. По последним данным, из 10,5 млн жителей страны только 2,6 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 и лишь 527 654 прошли полный курс вакцинации.На протяжении нескольких недель в Гватемале ежедневно выявляют более 4 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявлено 413 040 случаев заболевания, число летальных исходов составило 11 155.-0-