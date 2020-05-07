Хакеры атаковали ВОЗ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля подверглась серии кибератак: хакеры отправляли сотрудникам организации фишинговые письма. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сообщению агентства, хакеры рассылали письма от имени журналистов или сотрудников исследовательских учреждений. Некоторые письма специалистам ВОЗ были отправлены как журналистские запросы на интервью. Эти письма имели ссылки, при переходе по которым на компьютеры пользователей устанавливалось вредоносное программное обеспечение.

Представитель службы информационной безопасности ВОЗ Флавио Аджо прокомментировал агентству, что организация в прошлом неоднократно подвергалась кибератакам.

Представитель ВОЗ Бернардо Мариано также подтвердил агентству, что организация ранее получала информацию о кибератаках на ее системы.-0-