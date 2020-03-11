Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения за сексуальное насилие, сообщает телеканал CNBC.

Это наказание меньше, чем максимальные 29 лет, запрошенные прокуратурой, но оно может оказаться пожизненным для 67-летнего Харви Вайнштейна, у которого слабое здоровье.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин, сообщает ТАСС. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Харви Вайнштейн свою вину отрицает.-0-