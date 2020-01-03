Хиллари Клинтон стала ректором Университета Квинс

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон назначена ректором Университета Квинс в Белфасте на пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное североирландским учебным заведением.

Клинтон стала 11-м ректором и первой женщиной-ректором в истории вуза, основанного в 1845 году.

"Я рад, что Университет Квинс выбрал Хиллари Клинтон в качестве своего ректора", - заявил проректор и председатель ученого совета вуза Стивен Прентер, отметив, что бывшая первая леди США "сделала значительный вклад в дела Северной Ирландии и, являясь всемирно признанным лидером, будет отлично отстаивать интересы Университета Квинс и будет вызывающим вдохновение примером для подражания университетского сообщества".

Как подчеркивается в сообщении, ректор выполняет три роли - церемониальную, роль посла учебного заведения, продвигая его интересы по всему миру, роль советника вице-ректора и высшего руководства вуза.

В рейтинге тысячи лучших университетов планеты в 2019 году Университет Квинс занял 173-е место.-0-