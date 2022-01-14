Хлебозаводы Украины находятся на грани остановки из-за высоких цен на газ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хлебозаводы Украины находятся на грани остановки производства из-за высоких цен на газ. Об этом заявил глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко, сообщает издание Delo.ua.

"Постановление Кабинета министров Украины об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности хлебную отрасль, на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в магазины", - сказал Александр Васильченко.

31 декабря 2021 года правительство Украины установило льготные цены на поставки природного газа производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ с января. Всеукраинская ассоциация пекарей 11 января направила украинским властям официальное обращение с просьбой принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на газ, поскольку производители так и не получили соответствующие контракты.

"Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам", - говорится в обращении ассоциации. В письме также отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. В первую очередь это касается муки.-0-