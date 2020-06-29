Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения COVID-19

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия открывает одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 тыс. больных, — Sardar Patel COVID Care Centre, сообщает CNN.
Больница начала работать 28 июня, но не полностью - на данный момент доступны только 2 тыс. коек. Остальные 8 тыс. коек будут готовы принять больных с 1 июля.
Открытие больницы совпало с новым антирекордом — 28 июня в Индии выявили 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19, зафиксировано 410 новых смертей.
Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превышает 520 тыс., больше 16 тыс. человек умерли.-0-