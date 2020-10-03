Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету "Шаурья"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания новой модификации сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности "Шаурья", способной нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. По информации агентства ANI, испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиша, сообщает ТАСС.

Ракета может с высокой точностью наносить удары по целям на расстоянии до 800 км. Эта модификация проще в эксплуатации и меньше весит. Теперь новый вариант этой ракеты может поступить на вооружение ВС Индии.

Это уже вторые ракетные испытания в стране за последнее время. Индия 30 сентября успешно испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos с разгонным блоком и планером местного производства.-0-