Индия установила новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Индия находится на 2-м месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тыс. человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,1 млн.

Наибольшее число случаев коронавируса в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки штат сообщил о более 66,1 тыс. заболевших - почти на 3 тыс. больше, чем в четверг. Вместе с тем растет число выздоровевших, общее число получающих лечение в штате сократилось на 2 тыс. - до 672 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Керала (38 607), Уттар Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).

При этом Минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 152 млн человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 млн.-0-