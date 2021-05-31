Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский штамм коронавируса B1617 становится доминирующим в мире и может усугубить ситуацию с пандемией. Об этом заявил декан Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тео Ик Ин, сообщает газета The Straits Times.

По словам профессора, пугает скорость, с которой индийский вариант может распространяться. "У него есть потенциал, чтобы спровоцировать более серьезную пандемическую бурю, чем мир видел раньше", - сказал Тео Ик Ин.

Эксперты говорят, что B1617 мутировал, чтобы легче передаваться от человека к человеку. Этот штамм был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года, но теперь он присутствует более чем в 50 странах мира. По данным ученых, способность к передаче у B1617 в 1,5-2 раза выше, чем у штамма, впервые появившегося в Ухане 18 месяцев назад.

На данный момент остается неясным, вызывает ли B1617 более серьезное течение болезни. Известно, что у вакцинированных людей меньше рисков заразиться и гораздо ниже вероятность развития серьезных симптомов, отмечает Тео Ик Ин.-0-