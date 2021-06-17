Индийский штамм коронавируса впервые обнаружен в Литве

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве выявлен штамм коронавируса "Дельта", который впервые был зафиксирован в Индии, сообщает портал Delfi.

Индийский штамм отмечен у человека, который прибыл из Узбекистана.

На этой неделе в Литве был обнаружен 321 случай британского штамма, или альфа-варианта коронавируса, 21 случай линии вируса B.1.620, а также один случай бразильского штамма, или гамма-варианта.

В целом в Литве проведено 12 220 исследований последовательности ДНК вируса и уже обнаружено 8268 случаев британского штамма, 13 - южноафриканского, 211 - штамма B.1.620, шесть - бразильского штамма, а теперь и один случай индийского.-0-