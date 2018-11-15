Индонезия рассчитывает на скорейшее создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезия рассчитывает ускорить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил журналистам президент страны Джоко Видодо по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на индонезийский новостной портал Detik.

Джоко Видодо выразил надежду, что Россия посодействует ускорению переговоров по созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Встреча лидеров двух стран состоялась в среду в Сингапуре, где проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Союз начал работу 1 января 2015 года.-0-