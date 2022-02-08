Индонезия ужесточила антиковидные ограничения в столице, на островах Ява и Бали

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом, вызванным омикрон-штаммом, власти ужесточили ограничения в столице, на самом густонаселенном острове Ява и курортном острове Бали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

По новым правилам, в торговых центрах, ресторанах и кафе могут разместиться не более 60% максимального числа посетителей. В развлекательных заведениях и того меньше - не больше 35%. В мечетях и церквях допускается нахождение не более половины от допустимого числа прихожан. Отмечается, что ограничения могут быть оперативно ослаблены, чтобы не наносить ущерб экономике.

В Индонезии суточный прирост инфицированных коронавирусом приближается к 40 тыс. Еще месяц назад в стране за день выявляли 100-200 заболевших.-0-