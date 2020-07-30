Индонезийцев призывают меньше опасаться коронавируса и возвращаться на работу

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индонезии призвало население выходить из своих домов и возвращаться к работе и обычному образу жизни, чтобы стимулировать экономику. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times.

"Экономическая активность резко сократилась, поскольку многие жители страны не осмеливаются покидать свои дома, избегают встреч", - заявил Буди Садикин, глава правительственной рабочей группы по восстановлению экономики в условиях COVID-19. По его мнению, виртуальная деятельность, заменившая реальную, не может адекватно восстанавливать экономику. "Сохранение даже частичного карантина приведет к сокращению финансового благополучия", - подчеркнул эксперт.

Также Буди Садикин призвал индонезийцев продолжать соблюдать необходимые меры безопасности, но при этом адекватно оценивать риски заражения COVID-19. По его словам, сейчас шансы на выздоровление в случае заболевания коронавирусом значительно увеличились. "В распоряжении врачей сегодня - лучшие терапевтические стандарты, протоколы лечения COVID-19, а также эффективные препараты", - отметил он. "Сотни лет назад смертность от лихорадки Денге была почти 100-процентной, сейчас же мы успешно справляемся с этой болезнью", - напомнил эксперт.

Заявление Буди Садикина прозвучало в связи с тем, что в экономике страны второй квартал подряд наблюдается рецессия. Рост экономики Индонезии в период с апреля по июнь, по прогнозам, составит по меньшей мере минус 3%. Правительство выделило на смягчение последствий пандемии $66,8 млрд, или около 4,2% ВВП страны.

Первые случаи заражения COVID-19 в Индонезии были зафиксированы в начале марта. По последним данным, общее число зараженных в стране составляет 104 432, с момента вспышки скончались 4975 человек.-0-