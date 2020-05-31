Инфицированных коронавирусом в мире за сутки стало больше на 117 тыс.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 117 тыс., количество смертей от заболеваний, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 367 тыс. сообщается на сайте ВОЗ, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 31 мая в мире зарегистрированы 5 934 936 инфицированных (+117 551) и 367 166 умерших (+ 4 461 за сутки).

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - их 2 743 793 (+66 293 за сутки). Количество умерших там достигло 157 702 (+3 094). В Европе насчитываются 2 142 547 заразившихся и 180 085 умерших. За 24 часа количество заразившщихся возросло на 20 197, а умерших - на 732.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 505 001, зафиксировано 12 353 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 080, умерли 275 человек.

Больше всего инфицированных в США - 1 716 078 человек. Далее следуют Бразилия (465 166), Россия (405 843), Великобритания (272 830), Испания (239 600), Италия (232 664), Индия (182 143), Германия (181 482), Турция (163 103) и Иран (148 950).-0-