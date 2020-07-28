Информация о минировании редакции "Комсомольской правды" в Москве не подтвердилась

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам редакции "Комсомольской правды" разрешили вернуться к работе по окончании проверки здания полицейскими после сообщения о минировании. Об этом рассказал шеф-редактор издания Евгений Сазонов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о проверке здания, где расположена редакция, после анонимного звонка.

"В 14.22 нам сообщили, что звонок не подтвердился, опасности нет, можно возвращаться к работе", - сказал Евгений Сазонов.

По словам главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, сотрудники уже работают в штатном режиме - и радио, и сайт, и готовится к выпуску очередного номера газеты.-0-