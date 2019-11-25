Информсовет СНГ обсудит в Москве вопросы подготовки празднования юбилея Великой Победы

25 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Участники XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) обсудят сегодня в штаб-квартире ТАСС вопросы подготовки к отмечаемому в 2020 году юбилею Великой Победы.

"На заседание Информсовета соберутся руководители государственных информационных агентств стран Содружества, чтобы обменяться опытом и планами подготовки к празднованию 75-й годовщины общей для наших народов Победы в Великой Отечественной войне. Госинформагентства являются одними из крупнейших и авторитетных СМИ в Содружестве, поэтому на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот юбилей стал ярким олицетворением благодарности и памяти тем, кто в годы войны с фашизмом воевал и погибал на полях сражений, самоотверженно трудился в тылу, ветеранам, которых с каждым годом становится все меньше среди нас", - сказал председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он также подчеркнул важность того, чтобы средства массовой информации стран Содружества не проходили мимо "фактов искажения истории Великой Отечественной войны, попыток обеления и героизации фашистов и их пособников".

Руководители госинформагентств планируют обсудить ряд совместных проектов, в том числе приуроченных к юбилею Победы. В повестке также другие вопросы профессионального сотрудничества.

К заседанию приурочено открытие фотовыставки, посвященной Году книги, провозглашенному в СНГ в 2019 году.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. В нынешнем заседании впервые принимает участие руководитель Национального информационного агентства Узбекистана.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.-0-