Иностранных студентов будут пускать в Россию после снятия ограничений на въезд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну, заявили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 года) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 года)", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ранее было возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Абхазией, Египтом, ОАЭ, Республикой Мальдивы и Южной Осетией.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские высшие учебные заведения, смогут въехать на территорию РФ в сентябре. Для этого был разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов.-0-