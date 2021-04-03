Институт им.Гамалеи ответил на сообщение президента Аргентины о заражении COVID-19

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт им.Гамалеи в своем аккаунте в Twitter отреагировал на сообщение президента Аргентины Альберто Фернандеса, привившегося от коронавируса российской вакциной "Спутник V", о подозрении на заражение COVID-19, сообщает БЕЛТА.

"Спутник V эффективен на 91,6% против коронавируса, а эффективность против тяжелых случаев составляет 100%. Если заражение действительно подтвердится и произойдет, то вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без тяжелых симптомов", - сказано в сообщении.

Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест для выявления антигена, который показал положительный результат. Он добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался в соответствии с протоколом и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".-0-