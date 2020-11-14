И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров намерен участвовать в досрочных выборах главы государства

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. И.о. президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства, сообщает информагентство 24.kg.

По закону на период избирательной кампании он обязан сложить полномочия президента и главы кабмина. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет спикер парламента Талант Мамытов. Исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер-министр Артем Новиков.-0-