Иран намерен сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран будет и далее каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар во время своего выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Али Насимфара, Тегеран "не может и не будет в одиночку нести все тяготы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", передает ТАСС. Дипломат также отметил, что Иран будет ограничивать выполнение своих обязательств, пока оставшиеся участники договора не предпримут практических шагов для его сохранения.-0-