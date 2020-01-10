Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран отверг обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737, сообщает ТАСС.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", - заявил представитель правительства Исламской Республики Али Рабии. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Однако подчеркнул, что необходимо больше информации, чтобы говорить об этом с уверенностью. "Мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло, - сказал он. - Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование". Ранее премьер заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что официальный Вашингтон планирует выяснить, по каким причинам в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". "Мы узнаем, что на самом деле случилось", - констатировал он. Также госсекретарь подчеркнул, что считает "нелепыми, странными и явно политизированными" утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Как сообщалось ранее, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.-0-

Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли По информации иранского телеканала Press TV, пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде уточнил, что на борту находились 170 человек.