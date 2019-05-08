Иран приостановит выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран принял решение частично приостановить выполнение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Его заявление передает телеканал
Речь идет об остановке на 60 суток продаж имеющегося обогащенного урана и тяжелой воды. Хасан Роухани пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства, касающиеся банковской сферы и вопросов торговли нефтью.
При этом президент подчеркнул, что СВПД не прекращает своего действия, а Иран не выходит из соглашения. Хасан Роухани добавил, что Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить обещания, данные Ирану в экономической сфере. О шаге иранских властей были уведомлены послы Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.-0-
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