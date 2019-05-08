Иран приостановит выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран принял решение частично приостановить выполнение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Его заявление передает телеканал PressTV .

Речь идет об остановке на 60 суток продаж имеющегося обогащенного урана и тяжелой воды. Хасан Роухани пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства, касающиеся банковской сферы и вопросов торговли нефтью.

При этом президент подчеркнул, что СВПД не прекращает своего действия, а Иран не выходит из соглашения. Хасан Роухани добавил, что Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить обещания, данные Ирану в экономической сфере. О шаге иранских властей были уведомлены послы Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.-0-