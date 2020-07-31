Иран выплатит компенсацию за сбитый украинский Boeing

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран выплатит компенсацию за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, сообщает РБК.

"Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но этот процесс занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты", - сообщил Аббас Мусави. Он пояснил, что переговоры по вопросу выплат компенсаций продолжаются, и отдельно отметил, что Тегеран взял на себя ответственность за сбитый лайнер.

Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, - граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.

Изначально иранские авиавласти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета.-0-

Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли По информации иранского телеканала Press TV, пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде уточнил, что на борту находились 170 человек.