Иран закрывает сухопутную границу с соседними странами из-за омикрон-штамма

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана на 15 дней закрывают сухопутную границу с соседними странами из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

Чиновник уточнил, что речь идет об ограничениях в отношении Турции, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Пакистана и Армении. Что касается Туркмении, то с ней нет пассажиропотока по сухопутной границе с начала пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В Иране первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса был зафиксирован 19 декабря.-0-