Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на своих жителях

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает ТАСС.

"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это. Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний - производителей вакцин", - приводит слова Хасана Роухани агентство Reuters. Оно отметило, что президент не назвал компании, вакцины которых оказались под запретом.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января объявил о запрете на импорт в исламскую республику вакцин от коронавируса из США и Великобритании. Он подчеркнул, что не доверяет разработанным в США и Соединенном Королевстве препаратам, отметив, что западные державы "в некоторых случаях хотят испытать вакцину на других народах". Иранский лидер также заявил, что республика готова закупить вакцину в тех странах, к которым в Тегеране испытывают доверие, не уточнив, о ком именно идет речь.

29 декабря агентство Tasnim информировало, что в Иране началась первая фаза испытаний на добровольцах иранской вакцины от коронавируса. По данным агентства, испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам. Всего было подано около 60 тыс. заявок.

22 декабря заместитель председателя Меджлиса (парламента) Ирана Амир Хосейн Казизаде Хашеми на встрече с представителями российских СМИ заявил, что Иран и Россия ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству вакцины от коронавируса. 5 января в посольстве исламской республики в Москве сообщили ТАСС, что Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в области производства вакцины. В диппредставительстве указали, что в ней, скорее всего, будут принимать участие заместители министров здравоохранения двух стран.-0-