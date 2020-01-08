Иранские ракеты повредили четыре здания и взлетную полосу базы Айн аль-Асад

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баллистические ракеты, которые Иран выпустил по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, повредили четыре здания и взлетную полосу, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий компании Planet Labs.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные. Эти действия стали ответом на удар США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Иран нанес авиаудар по военной базе США в Ираке По данным пресс-службы КСИР (элитные части ВС Ирана), авиаудар нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Отмечается, что по американской авиабазе были выпущены десятки ракет.

МИД Ирака намерен заявить официальный протест в связи с ракетными ударами по территории страны. Ирак считает нападения нарушением суверенитета страны, призывая все стороны проявить сдержанность и действовать с целью снижения напряженности в регионе, не превращая Ирак в зону войны для сведения счетов, а вместо этого работать над урегулированием кризисов, от которых страдает регион.-0-