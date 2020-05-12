Испания с 15 мая вводит 14-дневный карантин для въезжающих в страну

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все прибывающие в Испанию путешественники, независимо от того, являются они иностранными туристами или гражданами страны, с 15 мая из-за пандемии коронавируса должны пройти карантин. Об этом говорится в указе Министерства здравоохранения Испании, опубликованном 12 мая в официальном правительственном вестнике, сообщает испанская газета El Espanol.

В документе отмечается, что прибывшие в страну люди должны 14 дней находиться дома или в ином месте проживания. Выходить на улицу можно будет только за продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, для посещения медицинских учреждений или же в экстренных случаях. При этом обязательно носить маску.

По данным на 12 мая, в стране зафиксировано более 227 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, около 27 тыс. человек умерли.-0-