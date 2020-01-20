Испанию накрыл шторм "Глория"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части территории Испании сегодня ожидаются ливни, снегопады, мощные ветры и штормовые волны - сложные погодные условия принес шторм "Глория". В связи с этим метеорологи выпустили на 20 января желтое, оранжевое и красное предупреждения в 33 провинциях страны, сообщает испанский новостной ресурс Diario JAEN.

В частности, красное предупреждение из-за шторма и снегопадов будет действовать 20 января в провинциях Теруэль, Альбасете, Кастельон и Мурсия. В Барселоне и Жироне наивысший уровень опасности объявлен из-за сильных волн. Оранжевый уровень опасности в связи с ливнями будет действовать в Аликанте, Валенсии, на Майорке и Менорке. Желтый уровень опасности объявлен из-за снегопадов в Сарагосе, Кантабрии, Куэнке, Гвадалахаре, Авиле и Астурии.

По прогнозам метеорологов, 21 января неблагоприятные погодные условия сохранятся на северо-востоке Испании, в остальных частях страны обстановка улучшится.-0-