Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызстана назначен Кубатбек Боронов

16 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Киргизской Республики Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра до сформирования нового состава правительства. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей премьер-министра КР согласно поданному им 15 июня заявлению.-0-