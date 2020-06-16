Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызстана назначен Кубатбек Боронов

Сооронбай Жээнбеков. Фото Кабар
16 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Киргизской Республики Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра до сформирования нового состава правительства. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей премьер-министра КР согласно поданному им 15 июня заявлению.-0-
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку
Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.