Исследование: к 2030 году прогнозируется серьезный или чрезвычайный уровень голода в 47 странах

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднемировые показатели глобального индекса голода показывают, что к 2030 году в 47 странах будет серьезный или чрезвычайный уровень голода. Об этом свидетельствуют данные нового отчета международной организации помощи голодающим мира Welthungerhilfe, сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время около 811 млн человек по всему миру сталкиваются с голодом, что на 161 млн больше, чем годом ранее, при этом 41 млн человек находится на грани голода. Как следует из отчета Welthungerhilfe, в 2021 году от острого голода пострадали 155 млн человек, проживающих в конфликтных регионах, - почти на 20 млн больше, чем в 2019 году.

В связи с публикацией нового глобального индекса голода 2021 года организация Welthungerhilfe призвала политиков бороться с кризисами, связанными с нехваткой продовольствия. "Мы резко отклонились от курса "Нулевой голод к 2030 году", потому что голод снова растет", - заявил генеральный секретарь Welthungerhilfe Матиас Могге.

В 47 странах ситуация настолько серьезна, что к 2030 году там вряд ли будет достигнут даже низкий уровень голода, прогнозируется в глобальном индексе голода. Отмечается, что наихудшее положение наблюдается в Африке и Южной Азии. По 100-балльной шкале, где 0 - это полное отсутствие голода, а 100 - наихудшая возможная ситуация, самые плохие показатели у Сомали - 50,8. Ситуация там оценивается как чрезвычайно серьезная. Как очень серьезная оценивается ситуация в Центральноафриканской Республике (43), Республике Чад (39,6), Демократической Республике Конго (39), на Мадагаскаре (36,3) и в Йемене (45,1).

Ранее ООН опубликовала данные, что число людей, не получающих адекватного питания, в 2020 году выросло на 320 млн и достигло 2,4 млрд человек - это почти треть населения планеты. Этот рост эквивалентен показателям за предыдущие пять лет вместе взятых.

Среди причин, которые привели к ухудшению положения, указываются ковидные ограничения и нарушение цепочек поставок, что обернулось ростом потребительских цен и одновременно падением цен у производителей. Также одной из причин стали насильственные конфликты, участившиеся в последние годы.-0-