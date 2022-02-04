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04 февраля 2022, 16:43

Исследование: омикрон значительно уступает дельте в скорости размножения

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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские медики выяснили, что омикрон-штамм значительно уступает дельта-варианту в скорости размножения не только при заражении клеток легких, но и при его распространении в тканях носоглотки и гортани. Результаты замеров ученых были приведены в статье, опубликованной в электронной библиотеке medRxiv, пишет ТАСС.

"Дельта-штамм коронавируса значительно активнее размножается в верхних дыхательных путях, чем альфа-вариация SARS-CoV-2, что потенциально объясняет его повышенную заразность. Мы провели аналогичные замеры для штамма омикрон и обнаружили, что он значительно уступает в этом отношении дельта-вариации коронавируса", - отметили исследователи.

Штамм омикрон начал распространяться по территории ЮАР и других стран Африки в конце осени 2021 года. Он значительно более заразен, чем дельта, однако при этом биологи выяснили, что он хуже проникает в ткани легких и почти не размножается в их клетках.

Группа французских медиков под руководством Александра Гаймара, научного сотрудника Университетского госпиталя Лиона (Франция), открыла первые свидетельства того, что различия между дельтой и омикроном проявляются и на первых стадиях развития инфекции, когда вирус начинает размножаться в носоглотке и гортани. Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения образцов мокроты, собранных в начале января в больницах Лиона после того, как по Франции начал активно распространяться омикрон-штамм.

Как показали опыты, число вирусных частиц в образцах мокроты людей с омикрон-штаммом было в 5-7 раз ниже, чем у зараженных дельтой. Это свидетельствует о том, что данная вариация коронавируса относительно плохо размножается в клетках носоглотки и гортани человека.

Все это, как считают Гаймар и его коллеги, свидетельствует о том, что повышенная заразность омикрона связана не с ускоренной выработкой вирусных частиц, как в случае с дельта-штаммом, а с какими-то другими его особенностями, которые еще предстоит раскрыть ученым.-0-

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