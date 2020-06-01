Исследование разработанного в РФ препарата против COVID-19 проведут на 330 пациентах

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование российского препарата для лечения пациентов с COVID-19 "Авифавир" планируется провести на 330 пациентах, 188 уже приступили к испытаниям. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Как отметил Владимир Чуланов, предварительная оценка показала, что эффективность "Авифавира" составила около 90%. Исследование предполагает два этапа: первый - подбор оптимальной дозировки препарата, второй - оценка эффективности и безопасности. Для проведения первого этапа исследования были включены шесть наиболее авторитетных медицинских исследовательских центров России, в дальнейшем этот список планируется расширить до 35.

"Это прямой противовирусный препарат, который действует непосредственно на вирус. Это не те препараты, которые мы в основном используем сейчас в нашей практике, которые имеют в основном опосредованный эффект на вирус, поэтому нам интересно, как быстро проходит элиминация вируса. Действительно, на первом этапе исследований было показано, что элиминация происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются, - в среднем время элиминации вируса составляло около четырех дней, в отличие от контрольной группы, где оно составляло около девяти дней", - рассказал эксперт.

Препарат "Фавипиравир", аналогом которого в России является "Авифавир", нельзя применять беременным женщинам из-за возможного влияния на ребенка, подчеркнул Владимир Чуланов. Также он отметил, что все побочные эффекты описаны в инструкции к препарату.

"Авифавир" (международное непатентованное или группировочное, или химическое наименование - "Фавипиравир") произведен совместным предприятием РФПИ и группой компаний "ХимРар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.-0-