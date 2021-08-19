Исторический максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в Западной Африке

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшее число умерших в связи с коронавирусом с начала нынешней пандемии зафиксировано за последние четыре недели в странах Западной Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти."Смертность по причине COVID-19 в Западной Африке выросла за последние четыре недели на 193% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, увеличившись с 348 случаев до 1018", - рассказала Матшидисо Моэти.Среди 23 стран Африки, в которых растет число новых случаев заболевания коронавирусом, фигурируют Кот-д'Ивуар, Гвинея и Нигерия.По словам Матшидисо Моэти, ситуация осложняется еще и тем, что в двух странах региона выявлены люди с опасными заболеваниями: лихорадкой Эбола в Кот-д'Ивуаре и лихорадкой Марбург в соседней Гвинее. Также в ряде стран региона продолжает расти число заболеваний холерой. "Мы особо обеспокоены ситуацией в Западной Африке, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Борьба с одновременными вспышками различных болезней требует особых усилий от всей системы здравоохранения".Она также отметила, что в текущем месяце существенно возросли поставки вакцины от COVID-19 в страны Африки: в августе по механизму COVAX они получили почти 10 млн доз. Это в девять раз больше, чем за тот же период в июле.С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 209,3 млн человек, почти 4,4 млн умерли.-0-