Италия объявила общенациональный карантин на новогодние праздники

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. О таком решении 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает La Repubblica.

В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). В течение четырех рабочих дней (28, 29, 30 декабря и 4 января) разрешены поездки между небольшими городами на расстояние до 30 км.

Отмечается, что такие меры позволят защитить страну от третьей волны коронавируса.-0-